Что касается баллистических ракет класса "земля-земля", которые Иран помимо дронов может поставлять РФ, то их, по словам специалиста, сбивать очень трудно.

Ракеты у Российской Федерации становятся дефицитом. Поэтому сейчас используются дроны или БПЛА, которые в количестве нескольких сотен закуплены у Ирана.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Федоров в интервью УНИАН.

"Трудно сказать, заканчиваются ли они (ракеты - УНИАН) полностью. Были недавно данные от министра обороны Резникова, согласно которым у РФ осталось порядка 30% высокоточных ракет, которые были до начала полномасштабной войны. Соответственно, эти ракеты Россия может и будет использовать против инфраструктуры Украины, против жилых кварталов и мирного населения, но их нужно экономить. Поэтому сейчас используются дроны или БПЛА, которые в количестве нескольких сотен закуплены у Ирана. По боевой мощи и возможности причинить ущерб инфраструктуре, конечно, дрон намного уступает крылатой ракете "Калибр" или чему-то похожему, потому что его боевая нагрузка около 40 кг, тогда как в крылатой ракете может быть в 8-10 раз больше взрывчатки. Поэтому в сравнении с ракетой ущерб достаточно небольшой, но он может быть очень серьезным, особенно учитывая то, что это дрон-самоубийца, и когда он летит на цель, он причиняет взрыв, сопоставимый со взрывом артиллерийского снаряда", - объяснил эксперт.

Что касается баллистических ракет класса "земля-земля", которые Иран помимо дронов может поставлять РФ, то их, по словам Федорова, сбивать очень трудно. Есть противоракетные американские системы "Patriot", которые пока, к сожалению, не поступили в Украину.

"Я не видел сообщений о том, что есть договоренности об их поставках в Украину. Хотя они могут и появиться, ведь события развиваются очень быстро, и позиция США меняется довольно существенно. Речь идет о ракетах "Фатех-110" и "Зульфикар". Один тип ракет - 300 км дальности, другой - 700 км. Это довольно мощное оружие, боевая нагрузка которого - несколько сотен кг. Они довольно современные, были испытаны и применены в Сирии в прошлом десятилетии. На вопрос о том, насколько они точные, ответа пока нет. Известно, что ракеты дальностью 300 км поставлялись из Ирана Хезболле, а теперь поставляются России, что, конечно, наводит на определенные размышления. Если это ракеты не очень точные, и у них отклонение 100-150 метров, тогда для уничтожения объектов критической инфраструктуры они не слишком пригодны. И если точность ракеты не очень высокая, то непонятно куда она попадет. Может попасть по ТЭС, за ее пределы, в какой-то сарай или склад. Но если это точные ракеты, тогда угроза от них достаточно серьезная. О количестве поставок можем только догадываться". - отметил Федоров.

Иранские дроны-камикадзе в Украине

Иран продал РФ по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

Иран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине, а Россия отрицает, что ее армия использует иранские беспилотники для нападения на Украину. Также в Тегеране заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет предоставлять системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

Известно, что "шахеды" летят по заранее построенному маршруту. Это дешевые дроны, оснащенные двигателями китайского производства - и за их характерный шум их называют "мопедами". Сейчас украинцы ищут способы борьбы с этими беспилотниками.

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