Военный эксперт Юрий Федоров: Новые украинские дроны смогут достать до Москвы

Военный эксперт Юрий Федоров в интервью УНИАН рассказал о иранских дронах и их украинских аналогах, которые разрабатывает Укроборон пром, а также о бегстве оккупантов из Херсона, загадочных прилетах в Белгороде и пропаже Гиркина.

Давайте начнем с атаки дронов на столицу и другие города. Почему так массированно именно дронами? Закончились ракеты?

Потому что ракеты у РФ становятся дефицитом. Трудно сказать заканчиваются ли они полностью. Были недавно данные от министра обороны Резникова, согласно которым у России осталось порядка 30% высокоточных ракет, которые были до начала полномасштабной войны. Соответственно, эти ракеты Россия может и будет использовать против инфраструктуры Украины, против жилых кварталов и мирного населения, но их нужно экономить. Поэтому сейчас используются дроны или БПЛА, которые в количестве нескольких сотен закуплены у Ирана. По боевой мощи и возможности причинить ущерб инфраструктуре, конечно, дрон намного уступает крылатой ракете "Калибр" или чему-то похожему, потому что его боевая нагрузка около 40 кг, тогда как в крылатой ракете может быть в 8-10 раз больше взрывчатки. Поэтому в сравнении с ракетой ущерб достаточно небольшой, но он может быть очень серьезным, особенно учитывая то, что это дрон-самоубийца, и когда он летит на цель, он причиняет взрыв, сопоставимый со взрывом артиллерийского снаряда.

Получается, что чем больше РФ бьет по Украине, тем больше и быстрее Запад поставляет оружие? Зачем тогда России бить? Где логика?

Я вообще не вижу логики в поведении Владимира Путина, оно противоречит здравому смыслу. Нападение на Украину свидетельствует о том, что он не в состоянии рационально взвешивать плюсы и минусы своих же решений.

Это не первый случай, были и другие. Но позиция западных союзников Украины действительно заключается в том, что когда мы стали жертвой поползновений, направленных на уничтожение инфраструктуры, изменилась позиция ряда политических деятелей и было принято решение дать оборонительное оружие для нейтрализации угрозы.

На данный момент самая большая сложность заключается в том, чтобы обнаружить дроны, потому что они обычно летают на небольшой высоте, их трудно засечь радиолокаторами, но если их увидят, то сбивать их довольно легко. Судя по статистике, похоже, примерно половину этих иранских дронов сбивают до того, как они достигают цели.

Говорилось еще о поставках специальных локаторов, которые могут защитить от дронов. Что это за система и когда она может прийти в Украину?

Насколько мне известно, речь идет не о локаторах, а о специальных глушилках - это аппарат, обнаруживающий частоту, на которой идет связь между дроном и оператором. Частотный спектр этой связи достаточно узкий, поэтому ее не так просто обнаружить и требуются специальные сканеры. Но когда эту частоту обнаружили, можно включить глушилку - аппарат, издающий на этой частоте "белый шум". Тогда дрон становится неуправляем и летит не туда, куда его направляет оператор. Он может упасть, может куда-то улететь, но в таком случае он становится относительно безопасным и его легче сбить. Есть и совсем изощренные штуки, которые позволяют перехватывать управление дроном. Тогда его можно заставить лететь туда, куда вам хочется.

Туда, откуда он прилетел?

Например туда, да.

Поставки такого оборудования - это реальность?

Да, пообещали. По-моему, пообещала Германия. Речь идет как минимум о сотне таких аппаратов.

Их достаточно будет?

Боюсь, что нет. Если говорить о полной защите территории всей Украине, то этого, конечно, не хватит. Но особо важные объекты можно защищать.

Министр энергетики заявил, что энергетическим объектам в Украине нужен купол защиты. Возможно ли это вообще с тем, что у нас есть?

Я в этом, к сожалению, не уверен. Потому что важных объектов энергетической инфраструктуры, которые нужно защитить, сейчас довольно много. Я не могу сказать сколько именно у нас ТЭС, подстанций, распределительных сетей и т.п., но думаю, что достаточно много. Те обещанные комплексы ПВО - это 8 американских NASAMS и 4 немецких IRIS-T. Ведутся переговоры с Францией о поставках достаточно эффективных комплексов, похожих по своим тактико-техническим характеристикам на немецкие. Поставляют и не самые современные комплексы ПВО. Например, "Crotale" обещали. Но для борьбы с теми угрозами, которые представляют крылатые ракеты и дроны, они вполне подходят.

Появились новости, что Иран помимо дронов может поставлять России баллистические ракеты класса "земля-земля". Что это за ракеты? Как легко их сбивать? В каком количестве они могут быть поставлены?

Сбивать баллистические ракеты очень трудно, к сожалению. Есть противоракетные американские системы "Patriot", которые пока, к сожалению, не поступили. Я не видел сообщений о том, что есть договоренности об их поставках в Украину. Хотя они могут и появиться, ведь события развиваются очень быстро, и позиция США меняется довольно существенно.

Речь идет о ракетах "Фатех-110" и "Зульфикар". Один тип ракет - 300 км дальности, другой - 700 км. Это довольно мощное оружие, боевая нагрузка которого - несколько сотен кг. Они довольно современные, были испытаны и применены в Сирии в прошлом десятилетии. На вопрос о том, насколько они точные, ответа пока нет. Известно, что ракеты дальностью 300 км поставлялись из Ирана Хезболле, а теперь поставляются России, что, конечно, наводит на определенные размышления. Если это ракеты не очень точные, и у них отклонение 100-150 метров, тогда для уничтожения объектов критической инфраструктуры они не слишком пригодны. И если точность ракеты не очень высокая, то непонятно куда она попадет. Может попасть по ТЭС, за ее пределы, в какой-то сарай или склад. Но если это точные ракеты, тогда угроза от них достаточно серьезная. О количестве поставок можем только догадываться.

Кремль злит Израиль

Израиль уже заявил, что раз Иран поставляет России такое оружие, то и Израиль тоже может начать поставлять оружие в Украину. Какой будет реакция, как вы думаете?

Как я понимаю, общая реакция уже есть. Поскольку Россия связалась с Ираном, а Иран - это злейший враг Израиля, Израиль может пересмотреть свою позицию по поводу военной помощи Украине. У них, кстати, есть неплохие противоракетные системы "Железный купол". Они, правда, не перехватывают баллистические ракеты, но могут перехватывать достаточно опасные снаряды.

Связавшись с Ираном, Россия в очередной раз выстрелила себе в ногу.

После ракетных ударов по Украине прозвучали взрывы в Белгороде, Курске. Сразу же обвинили в этом Украину. Как вы думаете, Россия действительно сама по себе организовала удары? Для нее ведь это абсолютно не новое. Или это был удар по складам со стороны ВСУ?

Российские паблики могут утверждать что угодно. Вопрос в доказательствах. Если Россия может предоставить факты того, что удары были совершены с территории Украины, или найти там обломки оружия, тогда карты на стол. Предъявляйте доказательства и будем разговаривать. А пока доказательств нет, это остается на уровне рассуждений журналистов или политических деятелей, которые далеко не всегда отвечают за свои слова. Что я думаю по этому поводу?

Будь я на месте тех людей, которые принимают решения в Украине, я бы не постеснялся ударить по российской территории. Но это моя личная позиция. Я готов напомнить библейскую истину: "Око за око, зуб за зуб".

"Укроборонпром" анонсирован украинский ответ на иранские дроны. У них будет дальность полета - 1000 км, вес боевой части - 75 кг. Разработка на стадии завершения. В теории, этот дрон может долететь до Москвы. Вы что-то слышали об этих разработках?

Я не видел этой информации. Я видел, что в Украине строится завод совместно с той турецкой фирмой, которая производит знаменитые "Байрактары". Там планируют производить более мощные и серьезные дроны. Да, они вполне могут долететь и до Москвы. Тут вопрос в том, насколько устойчиво можно будет поддерживать связь между оператором и дроном.

Россияне бегут из Херсона

Херсон сейчас у всех на устах. Проходила информация, что коллаборанты собирают своё имущество и вывозят в сторону Голой Пристани, в городе стало меньше военных. О чем это может говорить?

Это может говорить только о том, что в России всерьез рассматривается вопрос эвакуации из Херсона, и причина этого тоже понятна. В условиях, когда под угрозой стационарные мосты, их пропускная способность резко снижена. Понтонные переправы не справляются с необходимым потоком вооружения и боеприпасов. Поэтому боеспособность российских войск на правом берегу Днепра и в городе Херсон существенно сокращается. Если ВСУ подойдут на достаточно близкое расстояние к городу, то они смогут держать под огнем переправы. Это будут не только "Хаймарсы", но и ствольное вооружение дальностью 15-20 км. Тогда снабжение боеприпасами станет практически нереальным, и россиянам нечем будет сопротивляться штурмующим войскам Украины.

Во сколько раз украинская армия превосходит российскую? В чем ее сила в первую очередь?

Назвать какое-то число было бы с моей стороны очень самонадеянно. На разных направлениях разное соотношение сил. К сожалению, на некоторых направлениях РФ может сконцентрировать больше артиллерии, что является очень важным. На других направлениях преимущество принадлежит ВСУ. По качеству вооружения Украина сейчас превосходит Россию - это знаменитый "HIMARS", который у всех на слуху, похожие системы "MARS" и некоторые другие. Есть целый ряд другого оружия, поставленного Западом, которого у России нет, или которое она не может применять. Например, ракеты "HARM", которые поражают радиолокационные станции.

ВСУ заведомо превосходят российскую армию в боевом духе, готовности сражаться, сознательной дисциплине.

Потому что одно дело, когда солдат гонят воевать и умирать непонятно за что, а другое дело - когда солдаты воюют и готовы умереть, чтобы защитить свою землю, семьи, страну. Это совершенно разная ситуация, которая играет очень большую роль.

Когда люди идут в бой за большие деньги, они хотят остаться в живых, потому что нужно как-то использовать эти деньги для собственного удовольствия. Человек, который заботится о своей жизни, всегда будет воевать хуже того, который готов рисковать всем.

И наконец последнее, на что бы я хотел обратить особое внимание - это качество высшего военного командования. Посмотрите, российскую армию удалось заманить на правый берег Днепра после того, как с середины июля начали говорить об освобождении Херсона. Российское военное командование тут же разместило большие контингенты войск на правом берегу, не заботясь о том, что их снабжение может быть затрудненным. Об этом или не подумали, или Путин дал приказ во что бы то ни стало удержать Херсон. Таким образом резервы РФ выманили на правый берег, а затем ВСУ нанесли совершенно неожиданный удар в Харьковской области. Это один из примеров того, что операции, разработанные и реализованные Генштабом ВСУ на порядок выше операций Генштаба РФ.

В России тупо по шаблону штурмуют сильно укрепленные позиции.

Если мне не изменяет память, они на протяжении пяти недель штурмовали агломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, добившись победы "перепахиванием" всего, что только можно. Это не военное искусство, а тупое следование шаблонам Второй мировой войны. Тогда как молниеносные маневренные группы ВСУ в Харьковской области и успешное рассеивание военной группировки под Лиманом - это свидетельство того, что военное планирование и управление войсками находятся на разных качественных уровнях.

Диана Шароди, Тала Калатай