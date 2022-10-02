Ощущается намерение РФ сконцентрировать основной оборонный ресурс на Запорожской локации, отметил обозреватель.

Президент России Владимир Путин не готов отдать Луганскую область почти без боя, чтобы удержать Южный плацдарм – Херсонскую и Запорожскую области.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сейчас на Донбасском плацдарме сосредоточены подразделения 1 и 2 АК, 2, 5, 8, 29, 36, 58, а так же 90 ТД, подразделения 1 ТА, ошмётки 3 АК и прочий разношёрстный сброд типа зэков ЧВК "Вагнер"… Донбасский плацдарм единовременно, особенно после бегства из Харьковской области, был насыщен большим числом подразделений РОВ. И цель их одна – удержание плацдарма любой ценой, в первую очередь в виде количественной массы. Это похоже на готовность слива? Нет", – считает эксперт. Видео дня

По его мнению, скорее, это похоже на отчаянную попытку удержать плацдарм.

"На Южном плацдарме мы можем видеть концентрацию подразделений 1 АК, 5, 8, 35, 36, 49 ОВА, 22 АК, а так же представителей 3 АК. То есть, здесь, более-менее система управления стабильна, но не на правом берегу Херсонщины. Тем не менее, отличие от Донбасского плацдарма ощутимо. Так же, ощущается и намерение РФ сконцентрировать основной оборонный ресурс на Запорожской локации, дабы не допустить прорыв на левобережную Херсонщину и, внезапно, южное направление Донетчины", – добавил Коваленко.

Он уверен, что Путин не будет "сливать" Луганскую область: "Он будет держаться за каждый плацдарм как бешенный кот, упившийся валерьянки, держится за занавески, от которых его пытаются оторвать".

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины 29 августа пошли в контрнаступление на юге. В этот день украинским бойцам удалось прорватьпервую линию обороны россиян в Херсонской области.

Россияне на указанном направлении принялись бежать, они отошли со своих позиций в Херсонской области.

Позже стало известно, что в разных направлениях на юге ВСУ продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.