Почему военное руководство затягивало с этим решением, сказать сложно. Теперь подразделениям ВСУ нужно прорываться через серую зону.

Подразделения Сил обороны должны были бы отходить с позиций возле Успеновки еще несколько дней назад, а теперь им придется отступать через серую зону.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал капитан первого ранга запаса ВМС Павел Лакийчук. Он отметил, что ситуация на Кураховском направлении очень сложная, причем на всех участках. По его словам, к северу от Курахово противнику удалось продвинуться за дамбу водохранилища и теперь украинским силам отрезан отход из города - остается только маршрут на запад. "В Курахово продолжаются уличные бои. Противник постепенно продвигается", - детализировал Лакийчук.

По словам эксперта, оккупанты уже начали перебрасывать резервы с Кураховского направления в Покровск.

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"К югу от Курахово в районе Успеновки, где враг сформировал мешок и часть подразделений ВСУ попала в очень составную ситуацию. Сейчас есть информация, что части наших сил удалось объединиться с основными. Однако, ситуация остается сложной. Теперь нашим подразделениям нужно прорываться через серую зону", - отметил капитан.

Он добавил, что если бы среагировали на эту ситуацию раньше, то подразделения ВСУ не оказались бы в таком положении. "Еще 2-3 дня назад это было бы сделать проще. Почему военное руководство затягивало с этим решением, сказать сложно. Это может быть неправильное решение командования, или же были задачи, без которых там нельзя было справиться", - высказал мнение он.

Война в Украине: новости

Ухудшились ситуация в населенном пункте Новый Комар, где недавно ВСУ провели зачистку. Как сообщили аналитики проекта DeepState, колонна российских оккупантов из 9 БМП и танка проехали поля южнее Раздольного и высадила не менее 50 единиц живой силы.

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