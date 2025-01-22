Он отметил, что уже сейчас "старья" и "новья" вместе не хватает на покрытие потерь. Дикий добавил, что похожая ситуация у россиян и с артиллерией.

Россия осенью исчерпает под ноль запасы бронетехники, даже уже сейчас "старья" и "новья" вместе не хватает на покрытие потерь на фронте, сказал в интервью на Radio NV ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"У россиян "новье" прямо с конвейера едет на фронт, а параллельно с ним теми же эшелонами едет "старье". То есть все, что они выпускают, и все, что снимают с консервации, все сразу сжирает фронт", - отметил Дикий.

По словам ветерана, в частности танков Т-90 россияне выпускаются примерно 20 единиц в месяц, что в принципе немало, потому что в 4 раза больше, чем выпускает Германия. Плюс они снимают со складов и доводят до боевого состояния примерно 50 старых танков в месяц.

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"Итак 70 машин приехало на фронт. А за этот же месяц сгорает на фронте примерно 120 их танков. В успешные для нас месяцы - до 150. Сопоставляем эти цифры. И каждый месяц эта разница... увеличивается. Они выгребают "старье" не от хорошей жизни, а наоборот. У них и "старья", и "новья" вместе не хватает на покрытие потерь. То есть идет исчерпывание запасов практически под ноль. И этот ноль уже очень хорошо виден. По тяжелой бронетехнике этот ноль наступит осенью этого года. Осенью 2025 года у них тяжелая бронетехника заканчивается", - пояснил Дикий, отметив, что с теми 20-ю танками новыми, которые способны каждый месяц производить, россияне "не повоюют".

По словам ветерана, "старье" со складов снимают в РФ "чем дальше, тем старее". "Сейчас Т-55 является массовой моделью на фронте. Ждем Т-34", - добавил он.

По его информации, аналогичная ситуация у россиян с артиллерией. "Они не зря сейчас начали в Северной Корее заказывать абсолютно экзотические калибры, которых нет на вооружении в российской армии. Они их уже привезли на фронт, потому что свои заканчиваются", - отметил Дикий.

Он подчеркнул, что теперь по этому оружию РФ полностью зависит от Северной Кореи, потому что ни запчасти, ни снаряды к их системам не может производить.

Вооружение оккупантов

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман также комментировал наступательный потенциал России. Он считает, что при нынешних темпах производства оружия в РФ и его уничтожения Силами обороны Украины, к 2026 году он сойдет к нулю.

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