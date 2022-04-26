Четыре мощные артиллерийские атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск.

За прошедшие сутки российские оккупанты 17 раз обстреляли населенные пункты в Луганской области.

Как сообщается в Telegram-канале главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горская община.

"Четыре мощные артиллерийские атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух - в Попасной, по меньшей мере одного - в Горском", - уточнил он.

Гайдай добавил, что информация о предполагаемых жертвах проверяется.

По его словам, оккупанты "продолжают вести боевые действия в районе Рубежного, пытаются овладеть Попасной".

Гайдай также сообщил, что за минувшие сутки отбито шесть атак врага, уничтожено четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка. Подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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