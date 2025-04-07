По словам Федиенко, россияне спешат, ведь "даже их тупое мясо по рашке понимает, что все они сдохнут на нашей земле".

Судя по всему, Россия произвела значительное количество баллистического вооружения.

Такое мнение в Telegram-канале высказал Александр Федиенко, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Парламентарий отметил, что учитывая постоянные сигналы воздушной тревоги, похоже, что переговорный процесс продолжается.

Видео дня

"Россияне спешат и давят таким образом, потому что даже их тупое мясо по рашке понимает, что все они сдохнут на нашей земле. Баллистики они наделали, судя по всему, много", - написал Федиенко.

Ракетные удары РФ по Украине

Ночью 6 апреля РФ ударила по Украине дронами и различными видами ракет. В Киеве, в частности, враг ударил по офисам телеканалов. Погибло гражданское лицо.

При этом министерство обороны РФ сделало циничное заявление, что удар был нанесен "по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованных в производстве БПЛА".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что по состоянию на начало апреля, оккупационная армия РФ накопила более тысячи ракет. Впрочем, массово применить она их не может из-за значительного износа ракетоносителей.

Так, по данным Коваленко, с учетом крайних ударов по Украине, в распоряжении РФ было более 250 единиц Х-101/555, более 500 "Калибров", около 110 единиц "Искандер-М", примерно 280 "Искандер-К" и 75 "Кинжалов".

Вас также могут заинтересовать новости: