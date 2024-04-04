За сутки на Ореховском и Херсонском направлениях враг потерял 40 единиц вооружения и военной техники.

На двух направлениях благодаря работе ВСУ, количество российских оккупантов уменьшилось более чем на сотню. Как сообщают в Силах обороны юга Украины, на левобережье Днепра Херсонщины враг за минувшие боевые сутки совершил 7 штурмов позиций ВСУ, но, понеся потери, отошел.

"Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - заявляют украинские военные.

В общем, в течение суток получено подтверждение, что на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 111 оккупантов и 40 единиц вооружения и военной техники. В частности, на металлолом пущен танк, 18 единиц автобронетехники, 12 артиллерийских систем, 3 гранатомета, 2 БпЛА неустановленного типа, 2 станции РЭБ, аэрофотостанция и лодка.

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"Уничтожен полевой пункт хранения боеприпасов и пункт запуска БпЛА", - сказано в сообщении.

Сейчас корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

В то же время в течение боевых суток оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, применив 9 управляемых авиабомб и более четырех десятков неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, агрессор применил 176 FPV-дронов, 13 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 149 осколочных боеприпасов. Также в указанной операционной зоне зафиксирован пролет 109 разведывательных БПЛА противника.

Так, на Херсонщине вражеские войска по 2 раза ударили из артиллерии по Херсону и Бериславу, под обстрелами оказались Кизомис, Антоновка, Приднепровское, Тягинка, Золотая Балка и Осокоровка. Повреждены несколько частных жилых домов, учебное заведение и детский сад.

В Запорожье вражеской артиллерией дважды обстрелян Орехов, оккупанты также ударили по населенным пунктам Преображенка, Малая Токмачка, Гуляйполе, Роботино, Левадное и Малые Щербаки - повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

На Николаевщине зафиксировано 7 вражеских артиллерийских обстрелов: 5 - по Куцурубской и 2 - по Очаковской громадах, на Днепропетровщине обстреляны Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады - повреждены частный дом, учебное заведение и дом культуры.

Ситуация на юге - новости войны

Напомним, на левобережье Херсонщины российская армия изменила тактику. В частности вчера, 3 апреля, в Силах обороны рассказали, что на левобережье Днепра оккупанты пытались атаковать ВСУ большим количеством мелких штурмовых групп - было восемь таких попыток. Понеся потери, враг вынужден был остатками далеко не всех групп вернуться на исходные позиции. За тот же период в течение суток было получено подтверждение, что на указанных двух направлениях уменьшилось на 93 оккупанта и 34 единицы вооружения и военной техники.

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