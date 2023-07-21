На Бахмутском направлении силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу.

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении. Захватчики совершили рекордное количество обстрелов.

"На Бахмутском Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага. Враг отчаянно сопротивляется: 519 раз обстрелял наши позиции, один авианалет совершил", - сказал в эфире телемарафона представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечает, что

По его словам, всего на этом направлении произошло восемь боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 74 российских оккупанта, а еще 152 – ранены. Также один захватчик попал в плен.

Видео дня

Кроме того, были уничтожены вражеский танк, шесть боевых машин пехоты, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и три склада с боеприпасами.

"На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу, вести наступательные действия. Рекордно 908 раз обстрелял наши позиции всеми типами и Калибрами артиллерии, совершил 11 авианалетов", - сообщил Череватый.

На этом направлении, добавил он, произошло 29 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 76 оккупантов, а 158 получили ранения. Также уничтожено по два танка, миномета и беспилотника, а также одну гаубицу и полевой склад с боеприпасами.

Говоря о продвижении Сил обороны на Бахмутском направлении, Череватый заметил: "Ежесуточно мы освобождаем сотни метров нашей земли, еженедельно-километры нашей земли. Дойдет время - это будут и десятки километров. Этот процесс размеренный, устойчивый, но неустанный".

Ситуация на фронте - последнее заявление Череватого

20 июля спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый замечал, что Лимано-Купянское направление - лидер по количеству артиллерийских ударов, поскольку российские захватчики стараются максимально поражать позиции украинских войск. Он сообщил, что враг 568 раз бил по украинским позициям различными типами оружия и совершил 17 авианалетов.

Вас также могут заинтересовать новости: