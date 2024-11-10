На протесты отреагировали местные власти, которые назвали их "незаконными".

Беженцы из города Суджа вышли на митинг в Курске и требовали эвакуировать местных жителей, которые там остались. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что на протест вышло примерно 120 человек. После чего к ним вышел представитель администрации Курской области по внутренней политике Анатолий Дроган. В частности он предложил беженцам разойтись и пойти в общественную приемную, чтобы составить коллективное обращение, однако они отказались.

"Нам все равно, где замерзать. На улице замерзать, какая нам разница, мы все равно не дома", - отметила одна из беженок.

После этого Дроган обвинил беженцев в организации "публичной незаконной акции".

"Вас толкают на незаконные действия. Мы живем с вами в режиме КТО (режим контртеррористической операции - УНИАН), к сожалению, это не от власти зависит. Власть никого из врагов не толкала на границу, это война. [...] Это не управляется властью, был прорыв, войска, которые там стояли, они погибли. Поверьте мне, виновные уже задержаны. Если вам станет легче, военные, которые допустили [прорыв], если они остались живы, они понесут наказание", - сказал чиновник.

На что люди ответили, что на границе во время наступления ВСУ стояли срочники с автоматами, поэтому надо наказывать не их, а "генералов". Кроме того, они потребовали от местной администрации на самом деле признать, что идет война. Также у Дрогана спросили, почему к ним вышел он, а не сам глава Суджанского района Александр Богачев.

"Вы хотите с нами общаться или кричать? Если кричать, то все это закончится прямо сейчас", - добавил чиновник.

Позже на площадь вышла другая чиновница, которая пообещала организовать беженцам встречу с губернатором.

Курская операция - последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные в Курской области уничтожили группу оккупантов и захватили пленных. Как стало известно, в тылу противника было ликвидировано 14 захватчиков, еще трех солдат украинские воины захватили в плен.

Также военнослужащий Кирилл Сазонов заявил, что Россия бросает на Курскую область едва ли не лучшие свои подразделения. По его словам, противник пытается как можно быстрее вытеснить Силы обороны с территории региона.

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