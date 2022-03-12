Единственное место, где противник пытается продвигаться в тактическом плане, – это зона ООС.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечает, что на крупнейших операционных направлениях противник истощил свои атакующие группировки и становится в оборону.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса президента Украины.

"На больших операционных направлениях противник истощил свои атакующие группировки и становится в оборону. Это касается Киевского направления, Черниговского, Сумского, Харьковского, Южного направления, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но погибают под нашими ударами", – отметил Арестович.

Он добавил, что единственное место, где противник пытается продвигаться в тактическом плане, – это зона проведения Операции объединенных сил – Северодонецк, районы Волновахи и Мариуполя.

"По данным нашего командования, более 90 батальонных тактических групп противник применил на территории Украины, начиная с 24 февраля... Более 30 уничтожено или выведено из строя, потеряли боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника", - подчеркнул Арестович.

Сейчас, по его словам, Россия пытается "соскребать" резервы "миротворцев", в частности, на Кавказе, в Крыму и на территории "ДНР/ЛНР".

"Он (враг - УНИАН) пытается создать группировку еще в 10-15, до 20 тысяч человек, и за несколько недель бросить их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию. Но мы с вами понимаем: если мы перемололи здесь элитные подразделения, то эта смазка для штыка вообще небоеспособна", - сказал советник руководителя ОП.

Он также напомнил, что по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, "в российском военно-политическом руководстве осталось только два человека, которые выступают за продолжение военной агрессии: это сам Путин и Шойгу".

"Мы понимаем, что российское руководство и общество осознает последствия поражения на поле боя от украинской армии и сил сопротивления, и экономической катастрофы, которую им обеспечил коллективный Запад и мир", - отметил Арестович.

Кроме того, он добавил, что "стратегический перелом, о котором говорил вчера президент, наступил".

"Мы можем не бояться, мы можем быть полны надежды. Но надо понимать, что стратегический перелом не означает еще окончания войны", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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