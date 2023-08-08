Враг имитирует действия по массовому выводу своей техники из населенных пунктов, а в это время его агенты следят за реакцией местных.

На Херсонщине российские оккупанты активизировали действия по выявлению партриотически настроенных граждан, в частности совершают провокации и с помощью своих агентов узнают о реакции местных жителей. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Оккупанты продолжают осуществлять мероприятия, направленные на выявление проукраински настроенных граждан, которые сотрудничают с Силами обороны Украины. Для этого оккупанты совершают провокации", - написала Маляр.

По ее информации, в частности, в городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники.

Видео дня

"В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые "правоохранительные органы", - отметила Маляр.

Кроме того, оккупантами было осуществлено умышленное отключение абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного интернета, во время которого по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.

Ситуация на оккупированном юге

Как известно, Силы обороны Украины ежедневно наносят удары по местам скопления живой силы оккупантов, вражеским складам и позициям с военной техникой и средствами. В том числе, на южном направлении.

В частности, 5 августа на Херсонщине украинские защитники уничтожили более полусотни оккупантов, два вражеских миномета, две лодки, две станции радиоэлектронной борьбы. Были поражены крупнокалиберная пушка и четыре единицы авто-бронетехники.

А 7 августа в Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают нести большие потери на фронте и с некоторых направлений тела вывозят грузовиками. В частности сообщалось, что на Херсонщине два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ прибыли во временно захваченную Чаплинку. Тела были захоронены на двух локациях.

Сегодня оперативное командование "Юг" информировало, что на южном направлении украинские защитники нанесли мощные удары по противнику, ликвидировав за два дня более сотни российских военных. Были также уничтожены две лодки оккупантов, зенитно-ракетный комплекс "Тор-2М", который враг использует для прикрытия от ударов по военным объектам, и еще куча техники. Кроме того, в условиях усложненной логистики враг лишился двух полевых пунктов боепоставки и еще одного склада материально-технических средств.

Вас также могут заинтересовать новости: