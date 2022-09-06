В результате прямого попадания украинского снаряда автомобиль вспыхнул, как факел.

Украинские воины отдельного гаубичного артиллерийского подразделения ДШВ ВС Украины на Донбассе уничтожили точным ударом новейшую технику российских оккупантов - бронемашину Росгвардии захватчиков "Патруль" вместе с экипажем.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Пылает современный бронеавтомобиль Росгвардии РФ "Патруль" в Донецкой области. Машину оккупантов заметили наши аэроразведчики. Передали координаты цели артиллеристам ДШВ и дальше – дело техники. Определили цель, навелись... и техника вместе с оккупантами превратилась в пепелище", - говорится в сообщении командования.

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Ранее УНИАН сообщал, что украинские защитники сбили три беспилотных летательные аппараты оккупантов. Как отмечается, оккупанты продолжают использовать БПЛА оперативно-тактического уровня по всей территории нашего государства для воздушной разведки и корректировки огня.

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