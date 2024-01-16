Оккупанты пытаются перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сейчас находятся в "активной обороне" и сосредоточены на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км.

Об этом заявил в интервью Reuters командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, добавив, что военных не стоит сбрасывать со счетов как наступательную силу. Он подчеркнул, что украинские защитники проводят небольшие контратаки, держа противника наготове, ища возможности для удара, в то время как враг пытается восстановить инициативу.

"Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций, истощение противника путем нанесения максимальных потерь", – объяснил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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В то же время российские оккупационные войска, по словам командующего, в последнее время пытались перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Они наступали на нескольких направлениях вдоль восточного фронта с целью получить полный контроль над промышленными районами Донбасса, несмотря на большие потери в живой силе и припасах", – сказал Сырский, отметив, что враг также пытается вернуть позиции на юге Херсонской и Запорожской областей.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать украинские города. Вечером 15 января захватчики сбросили бомбы и ракету на Нью-Йорк Донецкой области. В результате атаки обрушился подъезд дома. Известно о трех раненых. Пять человек могут находиться под завалами.

Между тем на фронте за сутки произошло почти 90 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что только на Авдеевском направлении захватчики 31 раз безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск.

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