Россия, чтобы противодействовать баллистическим ракетам, имеет несколько систем.

Если говорить об американских ATACMS, то речь идет о баллистических ракетах. В эфире телемарафона авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что РФ для противодействия баллистическим ракетам имеет несколько комплексов.

"В первую очередь, речь идет о противоракетном комплексе системы С-500, до сих пор мы не видели его активное применение. Но, в принципе, есть системы С-300 еще советские и уже осовремененные российские системы на базе советских С-300 - это С-400. Эти системы разработаны для противодействия крылатым и баллистическим ракетам", - пояснил он.

Эксперт отметил, что эти комплексы проявили себя не лучшим образом для противодействия крылатым ракетам, а также беспилотникам.

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"Относительно противодействия именно крылатым ракетам, которые летят на большой высоте и баллистическим ракетам типа ATACMS, в принципе, они могут определенным образом влиять на ситуацию. Но сказать, что они являются очень эффективными, нельзя", - акцентировал Долинце.

Он напомнил о регулярном уничтожении российских радаров и пусковых комплексов С-300 и С-400 на территории временно оккупированного Крыма, что "в принципе показывает реальную эффективность этого комплекса". По словам Долинце, противоракетный комплекс системы С-400 - это самый современный российский комплекс, который есть на вооружении страны-агрессора.

"Он по своим заявленным лабораторным характеристикам может обнаруживать и перехватывать цели на дальности до 400 км. Вместе с тем, подтверждения такой большой дальности мы не видели. Скорее всего, в принципе, соответствует комплексу С-300, несколько модернизировано, использованы электронные системы управления. Установлен определенный комплекс управления, который использует уже более современные компьютеры и несколько немного увеличена чувствительность и эффективность работы радара", - рассказал эксперт.

Он добавил, что говорить о том, что это какой-то "game changer" или какая-то сверхсовременная система противовоздушной обороны не приходится:

"В основном он так же продолжает быть построен еще на советском наследии".

Удары ВСУ по Курской области

Как писал УНИАН, в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины поразили РЛС комплекса "С-400" в Курской области. Это подразделение российских оккупационных войск вело боевую работу в режиме "земля-земля", поражая наземные неподвижные цели.

Как сообщили в Генштабе, "под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины".

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