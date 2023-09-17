Марк Милли отверг критику контрнаступления ВСУ и заявил, что оно является "последовательным".

Контрнаступление ВСУ "не провалилось". Были частичные успехи и "Украина имеет большую боевую силу".

Об этом заявил глова Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью телеканалу CNN. "Они не потерпели неудачу. Есть комментарии о том, что это наступление каким-то образом провалилось, но оно не провалилось", - сказал Милли.

Он добавил, что были частичные успехи и "Украина имеет большую боевую силу".

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При этом Милли сказал, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось.

"Но оно "последовательное", - подчеркнул Милли.

Освобождение Клещиевки

ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Клещиевка в Донецкой области. Как сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, с освобождением Клещиевки ВСУ получили для себя плацдарм, который позволит продолжать наступательные действия и освобождать землю от оккупантов. По его словам, освобождение этого населенного пункта дает защитникам Украины ряд преимуществ над врагом.

На освобождение Клещиевки уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. "Особо отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, знаменитая 95-я Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють". Клещиевка! Молодцы!",- прокомментировал он.

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