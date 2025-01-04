Украинцы с временно оккупированных территорий присоединяются в ряды армии РФ из-за ряда факторов.

За 2024 год российские оккупанты планировали привлечь в свою армию 10,4 тысячи жителей временно оккупированных территорий Украины. Всего почти 10 тысяч жителей с ВОТ присоединились к вражеским войскам. Об этом говорится в отчете Центра национального сопротивления.

"В период с начала января до начала ноября 2024 года 9,6 тыс. жителей оккупированных регионов Украины подписали контракт с министерством обороны РФ на прохождение военной службы, что составляет около 93% от установленного оккупантами целевого показателя в 10,4 тыс. человек на 2024 год", - отметили в Центре сопротивления.

Также в отчете говорится о том, что темпы привлечения украинских граждан в российскую армию довольно высоки.

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"В годовом измерении самые высокие показатели привлечения населения к прохождению контрактной службы фиксируются на временно оккупированных территориях Запорожской (привлечено более 330 человек, около 135% целевого показателя), Херсонской (более 260 человек, около 105% целевого показателя) и Донецкой (более 3150 человек, около 105%) областей, которые уже перевыполнили установленный оккупантами план", - подчеркивают в отчете.

В ЦНС отметили, что наименьший процент выполнения плана захватчиков по привлечению украинцев в свою армию составляет в Крыму (чуть более 80%).

Кроме того, население ВОТ Украины присоединяется к военной контрактной службе в ВС РФ из-за тяжелого материального положения и высокого уровня безработицы среди жителей оккупированных территорий, а именно ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также этому способствует российская информационно-пропагандистская кампания и государственная политика, направленная на повышение финансовых выплат и уровня соцзащиты для участников полномасштабной войны РФ против Украины и членов их семей.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Ранее издание Financial Times писало, что оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий. В частности журналист издания напомнил, что в ноябре в Украину вернули тело мэра оккупированного Россией города Днепрорудное Евгения Матвеева, которого пытали в плену и официально не объявили из-за чего он умер.

Также Центр национального сопротивления сообщал, что россияне лишат некоторых украинцев права на проживание на оккупированной территории.

"Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает "нелегальными мигрантами" в их же родных домах. После изменения статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы", - отметили в ЦНС.

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