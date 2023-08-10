РФ не имеет преимущества на море в контексте оперативного планирования, подчеркнул эксперт.

Военно-морской флот России на море не имеет преимущества, в частности, в плане оперативно-стратегического планирования.

Противник не создал условия, при которых сейчас смог бы эффективно выполнять задачи, которые способствовали бы развитию событий в целом на фронте между РФ и Украиной, рассказал руководитель кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины капитан 1 ранга Степан Якимяк во время круглого стола в Military Media Center.

"ВМФ РФ действительно имеет преимущество над ВМС ВС Украины в общем количестве вооружения и личного состава. Но он не имеет преимущества на море в контексте оперативного и оперативно-стратегического планирования...", - отметил эксперт.

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Война в Украине - важные новости, которые стоит знать

В состав Военно-морских сил врага, в том числе входит Черноморский флот ВМФ России, который украинским воинам уже удалось изрядно подкоротить. В частности, в апреле прошлого года стало известно, что наши защитники уничтожили российский крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.

В ночь на 4 августа 2023 года у берегов Новороссийска был поражен российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Сообщалось, что его атаковали надводные дроны. Корабль получил серьезные повреждения и тонул.

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