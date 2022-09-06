Украинские воины вовремя обнаружили оккупантов на подступах к Николаеву и вместе с артиллеристами схитрили так, что враг испугался и отступил.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, аэроразведчики подразделения ДШВ ВСУ вовремя обнаружили российских оккупантов на подступах к Николаеву и вместе с артиллеристами схитрили так, что враг испугался и отступил.

Об этом рассказали украинские защитники, говорится в заметке Минобороны Украины в Facebook.

"Мы тогда выискивали цели, чтобы по ним работала артиллерия. В прямом бою нам бы не удалось ничего сделать, а хитростью получилось! Мы корректировали огонь не по самой группе, а по блокпосту в их тылу, и это их напугало, они подумали, что зашли в засаду и отступили", — вспоминает аэроразведчик Артем.

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Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты замаскировались в кустах на одном из направлений, но от украинских птичек не спрятаться. Бойцы СБУ помогли им "окончательно слиться с ландшафтом".

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