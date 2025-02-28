Россияне продолжают штурмовать, отметил подполковник Жорин.

Российские войска продолжают штурмовать и пытаться продвигаться на фронте в Украине, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и уверения всех вокруг о скором завершении войны, заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Ни штурмы, ни попытки врага продвигаться дальше на фронте никуда не делись", - отметил он.

По его словам, на направлении, где стоит Третья штурмовая, удалось нанести войскам РФ очень существенные потери.

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"Поэтому последнее время им трудно держать ту же динамику, которая была раньше. Конечно, они продолжают штурмовать, даже где-то задействовать технику, но сил у них ощутимо стало меньше. Не из-за заявлений Трампа. А из-за эффективной работы наших подразделений по уничтожению и личного состава, и техники противника", - добавил Жорин.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, мониторинговый проект DeepState сообщал, что россияне продвигаются на востоке Украины и смогли захватить село Новоочеретоватое в Комарском районе Донецкой области. Также отмечалось, что увеличивается активность россиян в районе Большой Новоселки.

Тем временем на Покровском направлении Силам обороны Украины удалось взять под контроль населенный пункт Котлино. Занятие этого села позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время Россия бросила значительные силы.

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