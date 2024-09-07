Обозреватель отметил, что российское командование сейчас не способно стабилизировать линию боестолкновения на Курщине.

Продолжается операция Сил обороны Украины на территории Курской области РФ. И контролируемая зона может увеличиться до 2 тысяч квадратных километров, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Мне видится, во-первых, что зона контроля будет увеличена, поскольку Глушковский район буквально напрашивается на то, чтобы стать частью этой зоны контроля. То есть общая площадь может быть увеличена до 2000 кв. км", – пояснил он свое мнение в эфире телеканала FREEДОМ.

Обозреватель заметил, что российское командование сейчас не способно стабилизировать линию боестолкновения. По его словам, для этого стране-агрессору нужно больше ресурса, чем там сконцентрировано.

Видео дня

"Следовательно, они будут продолжать передислоцировать подразделения из зоны боевых действий в Украине именно в Курскую область", – прогнозирует он.

Коваленко считает, что постепенно под контроль украинских сил будет переходить Глушковский район Курской области РФ.

"На север и восток расширение будет замедленное по сравнению с тем, что может произойти в Глушковском районе. Это обусловлено тем, что основная часть сил и средств российских оккупационных войск Курской группировки сосредоточена именно в этом регионе, а к югу от реки Сейм у них крайне ограниченные возможности по осуществлению материально-технического обеспечения подразделений, а также усиления их подразделений за счет передислокации с других направлений и плацдармов", – резюмировал эксперт.

Бои в Курской области

Как известно, уже месяц продолжается операция украинских войск в Курской области РФ. За это время под контроль Сил обороны перешло уже более 1000 квадратных километров территории противника.

Издание Business Insider пишет, что Украина готовится к длительным боям в Курской области, чтобы "обескровить" противника. Отмечается, что успехи Сил обороны оказались достаточно смущающими для российской армии и для Владимира Путина, который хочет спроектировать образ власти и безопасности для россиян. В то же время эта операция несет риски и для самой Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: