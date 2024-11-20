Силы обороны смогут проводить операционно значимые контрнаступления.

Удары ВСУ вглубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала оккупационной армии по всему фронту.

Как пишет ISW, Украина только недавно начала получать вооружение и способности, необходимые для ведения современных широкомасштабных боевых действий. Благодаря этому Силы обороны смогут проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что Запад усилит развитие украинского потенциала в больших масштабах.

"Системы и возможности, которые получает Украина, необходимы для проведения успешных многопрофильных широкомасштабных боевых операций, и Украина еще не имела возможности продемонстрировать, чего могут достичь украинские войска при условии надлежащего ресурсного обеспечения. Системная интеграция, способность и эффективность украинских Вооруженных сил на поле боя, вероятно, могут улучшиться при условии, что Украина и ее партнеры будут продолжать выполнять тяжелую работу, необходимую для наращивания украинской динамики", отмечают аналитики.

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В то же время эксперты признают, что продолжение и усиление военной помощи союзниками все еще является необходимым условием для деоккупации украинской территории и нанесения значительных потерь захватчикам. Это нужно, чтобы заставить Кремль переосмыслить свои расчеты в этой войне.

По мнению аналитиков, Украина должна вступать в любые будущие переговоры с Россией с позиции силы, что также в интересах Запада.

Использование ATACMS по территории РФ

Как пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, на 1000-й день полномасштабной войны Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина имеет ракеты ATACMS и будет их применять.

Российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ, которой Москва пыталась шантажировать мир с сентября. Некоторые новые пункты этой доктрины позволяют обоснованно предположить, что их прописали умышленно так, чтобы под них формально подпадала ситуация российско-украинской войны.

Вloomberg со ссылкой на официальных лиц США сообщил, что Белый дом не будет принимать никаких ответных мер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал шаг Москвы "мерой, направленной против обычных вооружений". Он считает, что руководство НАТО должно рассмотреть изменения в российской доктрине.

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