Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал принятие Россией новой ядерной доктрины, которая меняет условия применения ядерного оружия.

Как сообщает Milliyet, турецкий лидер назвал шаг Москвы "мерой, направленной против обычных вооружений". Он считает, что руководство Североатлантического Альянса должно рассмотреть изменения в российской доктрине.

В то же время Эрдоган уверен, что его страна должна защищать двусторонние отношения с Украиной и Россией. Он надеется на скорейшее прекращение огня и достижение мира:

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"Мы не можем сказать, что война, в которой используется ядерное оружие, имеет положительную сторону. И особенно ракеты, использованные Украиной в последнее время, показывают, до чего дошла и дойдет эта ситуация. Это, конечно, не является позитивным развитием событий. Как Турция, мы сохраняем нашу позицию против всех этих негативов, и ожидаем, что ситуация будет развиваться в направлении мира".

Новая ядерная доктрина Путина

Как сообщал УНИАН, 19 ноября кремлевский правитель Путин подписал указ, который изменяет условия нанесения Россией ядерного удара.

Отныне предполагается, что россияне могут применить ядерное оружие в случае, если другая страна массированно атакует Россию или ее союзников крылатыми ракетами и беспилотниками.

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