Кибератаке предшествовала фишинговая кампания, направленная против местных администраций и населения.

В результате спецоперации киберспециалистов Главного управления разведки Министерства обороны совместно с кибергруппировкой BO Team атакованы вражеские веб-ресурсы на территории государства-агрессора России.

Как сообщил УНИАН источник в спецслужбе, в результате киберудара по Ульяновской областной администрации в частности были выведены из строя два гипервизора, уничтожено 10 виртуальных машин и один ПК, выведены из строя два коммутатора и суммарно стерты 20 ТБ данных.

"Кибератаке предшествовала фишинговая кампания, направленная также против других местных администраций, судебных инстанций и местного населения. В результате спецоперации на сайте Ульяновской администрации появилось якобы распоряжение городского головы Александра Болдакина с призывом выйти на митинг "в поддержку СВО". Позже в местных СМИ опубликовали сообщение о "фейке" от имени Болдакина в результате кибератаки", - заявил собеседник агентства.

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Также в результате киберудара в распоряжении подразделения BO Team оказались отчеты по "обходу кандидатов на военную службу". В данных отчетах жителей Ульяновска местные чиновники называют "отрабатываемыми лицами".

Другие кибератаки против агрессора

Как сообщал УНИАН, в марте специалисты ГУР осуществили ряд кибератак по объектам государства-агрессора России. Под ударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины. В том числе, были атакованы ресурсы ПАО "Ростелеком" - выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ. В украинской разведке подчеркнули, что нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов.

Недавно была осуществлена кибератака на интернет-провайдеров и поставщиков услуг по коммуникации в Белгородской области РФ. По результатам атаки была заблокирована работа интернет-сетей, которые являются поставщиками услуг для местных государственных и военных учреждений. 13 мая были выведены из строя основной интернет провайдера "Лучше.Нет"; веб-сайты местной власти и правительства Белгорода, Регионального портала государственных и муниципальных услуг, Газпрома Межрегионгаз Белгород, Министерства финансов и бюджетной политики.

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