В РФ из-за передачи Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП, начали заявлять о том, что власть Украины не дает верующим праздновать Рождество и подавляет права христиан.

Власти России используют религию как оружие, чтобы усилить свою пропаганду и дискредитировать Украину.

Как отметили эксперты американского Института исследования войны (ISW), российские военные блогеры отреагировали на обнародованные 7 января кадры, на которых украинские военные посещают рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре, и назвали это открытой войной против УПЦ МП. Несколько российских блогеров назвали кадры доказательством того, что Лавра была "захвачена" "еретиками и раскольниками".

Как отметили эксперты, российская реакция на передачу Лавры ПЦУ подтверждает, что Кремль действительно использует религию, чтобы представить Украину как зло и позиционировать РФ в качестве защитника православных ценностей.

Видео дня

Исследователи ISW подчеркнули, что верующим в Украине власть не препятствовала праздновать Рождество. "Российские блогеры ложно представили законную передачу Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП, которая имеет явные связи с Кремлем и оказывает материальную и духовную поддержку российской войне в Украине, как нападение на возможность праздновать Рождество", - говорится в сообщении

В связи с этим, аналитики напомнили, что в своей речи на Рождество президент РФ Владимир Путин поблагодарил "РПЦ за постоянную поддержку российских войск в Украине".

Эксперты подчеркнули, что в Украине религиозные свободы православных христиан не подавляются, как об этом заявляет российская пропаганда. Власти Украины пытаются дистанцировать украинское культурное наследие от религиозных элементов, связанных с Кремлем и его ведением войны.

Киево-Печерская Лавра

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на праздник Рождества Христова 7 января провел богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Это стало возможным после возвращения в государственную собственность двух храмов Киево-Печерской лавры – Свято-Успенского собора и Трапезной церкви.

В настоящее время неизвестно, будут ли эти храмы переданы в длительную аренду ПЦУ.

Вас также могут заинтересовать новости: