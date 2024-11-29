Историческая практика показывает, что для Москвы стандартно воевать до тех пор, пока ракеты не закончатся "в ноль", заявил Иван Киричевский.

Заявления о том, что Россия готовится применить сразу несколько сотен ракет для удара по Украине, могут быть частью их "информационных операций". Однако, обычно за ними следуют реальные пуски ракет, предупредил военный эксперт из Defense Express Иван Киричевский, передает "Еспресо":

"Что касается нового масштабного воздушного удара РФ по Украине, то это всегда вероятно, - заявил он. - У россиян всегда идут последовательно сначала информационные операции, а затем пуск ракет. Поэтому придется держать баланс и по мере возможности воспринимать это все хладнокровно".

По его словам, историческая практика показывает, что для Москвы стандартно воевать до тех пор, пока ракеты не закончатся "в ноль".

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"Когда мы оперируем фразами, что россиянам нужно иметь какой-то неприкосновенный запас ракет, то порой ориентируемся на устаревшие реалии. Как еще два года назад мы считали, сколько, когда и чего у РФ закончится", - добавил Киричевский.

Угрозы Путина об ударе ракетой "Орешник"

Напомним, ранее Путин пригрозил ударить по "центрам принятия решений" в Киеве. Он сказал. что Министерство обороны России и их Генштаб уже "подбирают цели" для поражения ракетой "Орешник" на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин может сейчас махать своим "Орешником" лишь для того, чтобы сорвать усилия президента США Дональда Трампа после его инаугурации.

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