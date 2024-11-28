По его словам, Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Трампа "ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну".

Президент России Владимир Путин может сейчас "помахать своим "Орешником" лишь для того, чтобы сорвать усилия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после его инаугурации. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, говоря о заявлениях Путина в Казахстане.

Он отметил, что сегодня в Казахстане Путин "снова рекламировал свои ракеты - свою готовность убивать, разрушать".

"К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. Более того, Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну. Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По его словам, Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Трампа "ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну". Глава государства добавил:

"Путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас - это давление, чтобы впоследствии заставлять президента Америки идти на условия России. Мы понимаем все имеющиеся угрозы".

Новые угрозы Путина

Как известно, ранее Путин пригрозил ударить по "центрам принятия решений" в Киеве. Он отметил, что Министерство обороны России и их Генштаб уже "подбирают цели" для поражения ракетой "Орешник" на территории Украины.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такие угрозы. В ведомстве отметили, что стоит обратить внимание на страну, где российский диктатор произнес такое заявление, а именно - на Казахстан.

Там Путин также пригрозил при менить "все средства уничтожения", если Украина получит ядерное оружие. По его словам, Россия "не допустит этого".

Вас также могут заинтересовать новости: