Движение автомобильного транспорта по незаконно построенному российскими окккупантами Крымскому мосту остановлено.
Как сообщают РосСМИ, жителей оккупированного Крыма просят "сохранять спокойствие". О причине остановки движения автотранспорта на данный момент информации нет.
"Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Взрывы на Крымским мосту
12 августа 2023 года на Крымском мосту прогремели несколько взрывов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто. Образовалась большая пробка из автомобилей.
В РФ заявили о попытке атаки ракетами Крымского моста, которые якобы были сбиты. Речь шла о боеголовках С-200.
13 августа 2023 года представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал задымление в районе Крымского моста в Керченском проливе.
Он оценил, как искусственное задымление в районе Крымского моста может помочь оккупантам спастись от ракетных ударов, а также добавил, что не просто же так перекрывают движение по Крымскому мосту. Однако об атаках на оккупированный Крым украинские военные говорят сдержанно.