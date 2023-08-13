Тех, кто находится на мосту, просят "сохранять спокойствие". О причине остановки движения автотранспорта на данный момент информации нет.

Движение автомобильного транспорта по незаконно построенному российскими окккупантами Крымскому мосту остановлено.

Как сообщают РосСМИ, жителей оккупированного Крыма просят "сохранять спокойствие". О причине остановки движения автотранспорта на данный момент информации нет.

"Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

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Взрывы на Крымским мосту

12 августа 2023 года на Крымском мосту прогремели несколько взрывов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто. Образовалась большая пробка из автомобилей.

В РФ заявили о попытке атаки ракетами Крымского моста, которые якобы были сбиты. Речь шла о боеголовках С-200.

13 августа 2023 года представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал задымление в районе Крымского моста в Керченском проливе.

Он оценил, как искусственное задымление в районе Крымского моста может помочь оккупантам спастись от ракетных ударов, а также добавил, что не просто же так перекрывают движение по Крымскому мосту. Однако об атаках на оккупированный Крым украинские военные говорят сдержанно.

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