Аналитик считает Керченский мост простой конструкцией.

Аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, как можно Крымский мост полностью вывести из строя.

"Там две арки: одна - для автомобильного перехода, а вторая - для железнодорожного... Ее прочность обусловлена тем, что это как линейка, которую немного согнули, и она опирается на два конца. В любом месте, где ты ее сломаешь, там она обрушится... Только ты выведешь что-то из строя - оно все рухнет. И рухнет уже не на неделю, не на две недели, не на полгода, а навсегда", - сказал он в эфире телемарафона.

По его мнению, Крымский мост - простая инженерная конструкция, которая состоит из довольно обычных элементов:

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"Пролеты стоят на опорах, одна опора у них закреплена, вторая опора - свободна... Она только опирается, она ничем не придавлена к мосту".

Атака на Крымский мост - кто мог организовать подрыв

Как писал УНИАН, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Крымский мост могли атаковать сами россияне. А сделали они это, чтобы попытаться решить четыре задачи:

перехватить тему терроризма; обеспечить "живой щит" из гражданских оккупантов вдоль линии соприкосновения по всей оккупированной территории; агрессивно воздействовать на социальную среду в самой России; сгенерировать скандальный повод, чтобы отвлечь внимание от "слабого царя" Путина.

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