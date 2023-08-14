Войска Украины накапливают средства поражения, полагает экс-глава Службы внешней разведки.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж полагает, что наши воины нанесут мощный удар по Крымскому мосту во время проведения широкомасштабных контрнаступательных операций на юге и захода на территорию временно захваченного россиянами Крыма.

Удар украинских воинов по мосту будет комбинированным, рассказал экс-глава СВР "24 каналу". По его словам, потом противник уже не сможет восстановить сооружение. "Во время широкомасштабных наступательных операций на юге и заходе в Крым этот мощный комбинированный удар по мосту снесет все...", - заявил Маломуж.

Генерал полагает, что сейчас наши войска накапливают средства поражения, чтобы системно нарушить логистику на Крымском мосту, в частности, дальнобойные ракеты SCALP EG и Storm Shadow.

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Когда может быть уничтожен Крымский мост - сейчас это стоит знать

После того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Киев решил силой вернуть под свой контроль украинские земли, захваченные оккупантами, в том числе Крым. Теперь Крымский мост, построенный россиянами, является законной целью украинских воинов.

Сооружение уже не раз серьезно повреждали. Самые свежие атаки на Крымский мост произошли 12 августа, прозвучали минимум восемь взрывов, сооружение было в дыму. Пособники РФ утверждали, что "работала противовоздушная оборона".

Военный эксперт Павел Нарожный полагает, что по вражескому мосту нанесли удар модернизированной ракетой С-200, и был уничтожен минимум один его прогон.

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