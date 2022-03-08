Север Вышгородского района остается оккупированным врагом, а в Броварском районе зафиксировано передвижение вражеской техники и боевые действия.

В Вышгородском районе Киевской области Полесская, Дымерская и Иванковская громады находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Захватчик препятствует проведению эвакуации населения. В течение суток из Ирпеня удалось вывезти тех, кто смог самостоятельно добраться к месту сбора. Сейчас в районе готовятся к масштабной эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. Для этого необходим режим тишины", - отметил Кулеба.

При этом север Вышгородского района остается оккупированным врагом. В частности, Полесская, Дымерская, Иванковская громады находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Также в районе идет постоянная перегруппировка сил захватчика.

"В район поступает гуманитарная, медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не дает возможности помочь оккупированным районам. Людям, которые самостоятельно выходят из оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района", - сообщил Кулеба.

В Броварском районе зафиксировано передвижение вражеской техники на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянськой и Великодымерськой территориальных громад. В этих громадах Броварского района проводились боевые действия.

Так, в селах Мокрец и Заворичи Калитянской громады нет связи. Предпринимаются меры по его восстановлению.

"Электроснабжение частично удалось восстановить. В этих населенных пунктах наблюдается активное передвижение врага", - говорится в сообщении.

В селе Русанов Великодымерской громады есть разрушенные частные жилые дома. В настоящее время удалось восстановить газоснабжение. Электро-, водоснабжение, отопление и связь пока отсутствуют.

Кроме того, в с. Заворичи вблизи Броваров в результате артобстрелов сгорел местный храм и несколько частных домов, а в с. Победа частично разрушены местный храм, дом священника и стационарный дом для одиноких людей. Наблюдается наличие вражеской техники.

В с. Лукаши Барышевской громады нет водоснабжения.

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