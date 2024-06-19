Количество боевых столкновений за сутки по всей линии фронта возросло до 95.

С начала дня враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 19.00.

Отмечается, что украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 95.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении захватчики за день четыре раза без успеха атаковали в районе Волчанска и Липцов. Во второй половине дня российские террористы нанесли коварный удар четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностей.

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В то же время, на Купянском направлении наши защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск у Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. В настоящее время там продолжаются еще два боестолкновения.

На Лиманском направлении противник в течение дня тоже 10 раз атаковал в районах Тернов, Макеевки и Грековки. Один бой еще продолжается. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 88 оккупантов, две ББМ, 75 БпЛА и два автомобиля.

"На Северском направлении, вблизи Верхнекаменского и Раздоловки, агрессор шесть раз штурмовал позиции Сил обороны. Две атаки наши воины отбили, еще четыре - продолжаются. Ситуация напряженная. На Краматорском направлении количество атак противника возросло до 17. Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону в районах Ивановского, Нового, Калиновки, Северного, Андреевки и Богдановки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, 13 штурмовых действий отражено, еще четыре продолжаются. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 128 оккупантов, восемь ББМ и пять автомобилей", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении, как говорится в сводке Генштаба, оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. 30 штурмов агрессора не имели успеха, еще шесть вражеских атак - продолжаются.

Кроме того, за сегодня 10 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники отбили шесть атакующих действий войск агрессора, еще четыре - продолжаются.

Бои на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что российские оккупанты определили Харьковское направление как приоритетное. Туда постоянно стягивают резервы. По его словам, наши воины сдерживают превосходящие силы противника на этом направлении.

"Россияне определили это направление, как один из приоритетов для наступления, поэтому перебрасывают сюда свежие силы", - отметил Жорин.

Он также отметил, что только за последнее время 3 ОШБр ликвидировала более тысячи оккупантов. Это показательный результат для оценки скопления сил РФ.

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