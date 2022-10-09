В частности, в Горловке оккупанты отбирают компании у предпринимателей, которые отказались перерегистрировать свой бизнес в соответствии с "российским законодательством".

Российские оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Оккупанты продолжают давить на малый и средний бизнес на временно оккупированных территориях. С начала октября в городе Горловка налоговая инспекция РФ начала проверки с последующим рейдерским захватам компаний с выявленными нарушениями", – говорится в сообщении. Видео дня

В Генштабе отмечают, что это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с "российским законодательством".

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Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах 9 населенных пунктов наша авиация нанесла более 30 ударов по противнику и его технике.

Также сообщается, что российские захватчики нанесли три ракетных и 26 авиационных ударов по территории Украины, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ночью российские оккупанты цинично ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Запорожье. Информация о жертвах уточняется, но уже известно о десятках погибших и пострадавших", – сообщил Генштаб.

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