Рябых считает, что есть системы ПВО, которые можно было перераспределить.

Военный эксперт Валерий Рябых отметил, что в то время, когда страдают от ракетных ударов РФ украинские города, системы ПВО простаивают на территории стран НАТО.

По его словам, системы ПВО подобные Patriot есть, в первую очередь в арсеналах стран - членов НАТО, которые расположены на территории Европы.

"Кроме того, довольно много таких систем есть на хранении в США. Речь идет, что сейчас на фоне усиления террора со стороны РФ в виде жестких бомбардировок территории Украины с использованием управляемых авиационных бомб, тактических ракет, вполне возможно найти до десятка единиц Patriot. Это повысит способности нашей ПВО, пока мы не получим какие-то другие возможности, которые могут быть связаны с производством собственной системы ПВО или с поступлением западной авиации", - сказал рассказал он в эфире Еспресо.

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Рябых считает, что есть системы ПВО, которые можно было перераспределить.

"Мы уже видели подобные примеры, когда Украина получила накануне сезона этого российского террора некоторые системы в так называемую аренду. Деталей мы не знаем, но по меньшей мере сообщалось о передаче Украине нескольких таких систем ПВО. Поэтому и в таком случае следует говорить, что резервы на передачу подобных систем Украине у партнеров есть. В этом есть суровая необходимость и наши партнеры должны сделать такие, возможно, у них непопулярные решения, но они необходимы для безопасности и самой Европы", - пояснил эксперт.

Patriot для Украины - детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты Америки немедленно принимают меры на призыв Украины предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

Германия также инициирует срочный поиск систем противовоздушной обороны для усиления украинской защиты, в частности Patriot. Об этом министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Германии Аналена Бербок.

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