Сейчас враг вынужден маневрировать и прятаться на собственной территории.

Российские оккупанты уже ощутили на себе последствия разрешения использования западного оружия на территории РФ. Об этом рассказал командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Противник максимально близко пытается подтянуть к линии государственной границы свои сообщения - это резервы живой силы, техники, артсредства и тому подобное. Но после применения оружия наших иностранных партнеров, противник осознает, что этого нельзя делать чрезвычайно близко к линии боестолкновения. Соответственно, они вынуждены оттягиваться за то расстояние, на котором нам разрешили на текущий момент уничтожать. Поэтому это решение было жизненно важным", - заявил он в эфире телемарафона.

По словам военного, после того, как Украина получила возможность уничтожать противника на его территории, враг не может безопасно передвигаться, вынужден маневрировать и оттягивать тыловые части обеспечения как можно дальше от линии боестолкновения.

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Федоренко также рассказал о текущей ситуации на Харьковщине. По его словам, сейчас РФ там несет существенные потери в живой силе и технике, однако и в дальнейшем продолжает проводить штурмовые действия.

"На текущий момент враг имеет все возможности для того, чтобы пополнять свой ресурс на линии соприкосновения. Некоторые перебрасывают с других направлений, некоторые задействуют резервы. Но подробно карты мы раскрывать не будем. В то же время из официальных источников даже РФ, их учреждения здравоохранения заполнены до отказа ранеными. Это свидетельствует о том, что Силы обороны мощно реализуют те задачи, которые перед ними стоят. И в течение прошлой недели противник не имел никаких тактических успехов на поле боя", - добавил Федоренко.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру, однако они активно продвигаются на восток от нее.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 июня Силы обороныуспешно отработали по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двух вражеских зенитных ракетных дивизионах С-300 возле Черноморского и Евпатории.

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