ВСУ имеют право бить по военным целям на российской территории, чтобы защитить свою страну в соответствии с международным правом.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Украина имеет право на самооборону", - отметил генсек, передает Reuters.
"Право на самооборону также включает право поражать законные военные цели на территории агрессора, в этом случае России", - добавил он.
Кроме того, Столтенберг напомнил, что альянс не будет отправлять военных стран-членов в Украину.
"НАТО не планирует вводить войска в Украину", - сказал генсек НАТО.
Разрешение бить по территории РФ западным оружием
На прошлой неделе такое разрешение предоставил Белый дом. ВСУ разрешили бить американским оружием вдоль украинско-российской границы, исключив удары вглубь РФ.
Подтвердил право Украины использовать западное оружие для ударов по РФ канцлер Германии Олаф Шольц. "Украина может использовать оружие, предоставленное нами и нашими союзниками - всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами", - сказал он.
А 6 июня Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага, объяснил, почему позволил Украине использовать немецкое оружие для ударов по целям на территории РФ.