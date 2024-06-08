Он отметил, что право на самооборону включает право поражать законные военные цели на территории агрессора.

ВСУ имеют право бить по военным целям на российской территории, чтобы защитить свою страну в соответствии с международным правом.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Украина имеет право на самооборону", - отметил генсек, передает Reuters.

"Право на самооборону также включает право поражать законные военные цели на территории агрессора, в этом случае России", - добавил он.

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Кроме того, Столтенберг напомнил, что альянс не будет отправлять военных стран-членов в Украину.

"НАТО не планирует вводить войска в Украину", - сказал генсек НАТО.

Разрешение бить по территории РФ западным оружием

На прошлой неделе такое разрешение предоставил Белый дом. ВСУ разрешили бить американским оружием вдоль украинско-российской границы, исключив удары вглубь РФ.

Подтвердил право Украины использовать западное оружие для ударов по РФ канцлер Германии Олаф Шольц. "Украина может использовать оружие, предоставленное нами и нашими союзниками - всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами", - сказал он.

А 6 июня Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага, объяснил, почему позволил Украине использовать немецкое оружие для ударов по целям на территории РФ.

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