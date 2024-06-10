По словам представителя ВСУ, пока россияне не пересекли эту линию.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру, однако они активно продвигаются на восток от нее. Об этом он сказал в комментарии для LIGA.net.

Известно, что в сети появилось видео, где российские солдаты движутся по руинам домов в Часовом Яру. По словам Волошина, видео было сделано в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец - Донбасс, который является главной линией обороны украинских военных в городе.

"Оккупанты не пересекали главной линии обороны, однако активно продвигаются на восток от него в этом микрорайоне", - сказал спикер. Видео дня

В свою очередь российская пропаганда сообщала, что оккупанты якобы продвинулись на 500 метров в микрорайоне, некоторые говорили о якобы боях в районе Новый, показывая кадры из микрорайона Канал.

По словам Волошина, россияне пытаются штурмовать Часов Яр в этих микрорайонах, а также атаковать в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки - на юго-запад от города.

Он добавил, что во время штурмов армия РФ применяет не только пехотные подразделения, но и танки и бронированные машины.

"Российская армия активизировала свои усилия, однако успехов не имела. Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часового Яра", - подчеркнул спикер.

Часов Яр - последние новости

Ранее пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что россияне пытаются взять в клещи Часов Яр. Также он назвал три составляющие, благодаря которым удается сдерживать активное продвижение оккупантов.

"На сегодня можно сказать, что первое место по поражению врага занимают именно минометные батареи и непосредственно FPV-дроны, особенно те, которые делают сбросы на врага. На втором месте по огневому поражению противника, ствольная артиллерия и РСЗО. Именно благодаря этому огневому поражению мы лучше начали сдерживать врага, потому что у нас стало больше выстрелов на сегодня. Ну и конечно самое главное - это мужество наших ребят на "нуле", которые держат оборону", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что украинские военные вернули под контроль село вблизи Часового Яра. Аналитик Bild Юлиан Рьопке рассказал, что ВСУ отбили у российских войск поселок Калиновка.

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