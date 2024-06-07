На части востока нашей страны украинские воины не просто стабилизировали ситуацию, но и выбивают россиян с тех позиций, которые они смогли захватить, сообщил командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес".

На Харьковском направлении идет активная работа не только для удержания позиций украинскими воинами, но и для выбивания российских захватчиков с тех позиций, которые им удалось занять.

Продолжаются ударно-штурмовые действия Сил обороны Украины, в частности, бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил "удалось забрать у противника еще одну посадку", об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" этой ОШБр Юрий Федоренко в эфире канала "Киев24".

"Скажу так, что за счет поддержки украинской нации, четкого командования Вооруженных сил Украины и героического, упорного, профессионального выполнения задач Силами обороны, мы не просто стабилизировали ситуацию, а ведем системную работу по выбиванию противника с нашей земли", - заявил собеседник.

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Важные новости Украины о войне - что сейчас стоит внимания

В начале мая россияне начали активно наступать на части территории Харьковской области. Врагам удалось захватить ряд приграничных населенных пунктов. После этого украинская сторона усилила оборону. Сообщалось, что оккупанты понесли серьезные потери во время наступательных действий. Стоит отметить, что общие потери РФ на 7 июня 2024 года в живой силе составляют примерно 516 080 человек.

В свежем отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что противникам в Харьковской области удалось продвинуться возле села Ивановка и города Волчанск. По сведениям аналитиков, оккупанты также могли добиться успехов и в самой Ивановке.

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