Россияне могли продвинуться в селе Ивановка, отметили американские аналитики.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские захватчики недавно продвинулись возле двух населенных пунктов в Харьковской области - города Волчанск и села Ивановка.

Кадры с геолокацией, которые были опубликованы в четверг, 6 июня, свидетельствуют о том, что врагам удалось продвинуться в пределах Старицы, которая расположена юго-западнее Волчанска, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своем свежем отчете.

"Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска на фоне продолжения наземных атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 6 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись на северо-запад от Ивановки (на юго-восток от Купянска) во время механизированной атаки в составе взвода...", - говорится в сообщении.

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По сведениям аналитиков, это может свидетельствовать о том, что враги могли двинуться вперед и в самом селе Ивановка.

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Россияне в начале мая начали пытаться активно двигаться вперед в Харьковской области и захватили ряд приграничных населенных пунктов. Защитникам Украины удалось замедлить наступательные действия противника. РФ понесла значительные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ на 6 июня 2024 года составляют примерно 515 тысяч захватчиков.

Вечером 6 июня аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска имеют новые успехи в Харьковской области. Эксперты утверждали, что захватчики смогли взять под контроль Ивановку.

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