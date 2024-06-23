Хотя финальные выводы делать трудно, учитывая ограниченность данных, уже ясно, что на головы отдыхающим, как минимум среди прочих, падали российские зенитные ракеты.

На головы пляжников в поселке Учкуевка под Севастополем, где погибли люди, упали обломки российских зенитных ракет, а не якобы перехваченный ATACMS. К такому выводу пришли военные аналитики, изучив доступные в сети фото.

Сам снимок опубликовал телеграм-канал "Крымский ветер".

"Обломки ракеты в Учкуевке. Фото – наш подписчик", – пишет паблик, публикуя соответствующее фото.

Видео дня

Военный аналитик Александр Коваленко идентифицировал обломок как часть зенитной ракеты от зенитно-ракетного комплекса Тор-М2.

"Пока рано спешить с выводами, но это уж точно не ATACMS, а более похоже на ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2. Применять ЗРК Тор-М2 для перехвата баллистической ракеты – глупо и бессмысленно. В свою очередь, если ракета не справляется с задачей, срабатывает система её самоуничтожения. Не исключено, что ракета, не перехватившая воздушный объект, самоуничтожилась прямо над головами "отдыхающих" на Учкуевке", – пишет Коваленко.

К этому следует добавить, что одна из украинских OSINT-групп ранее выяснила, что недалеко от пляжа в Учкуевке находилась позиция российской ПВО.

Ракетная атака по Крыму: что известно

Как писал УНИАН, сегодня днем Крым был атакован ракетами, о чем сообщали и оккупанты, и местные жители. Российские военные отчитались о том, что они якобы перехватили 5 ракет ATACMS, одна из которых при этом сбилась с курса и взорвалась над территорией Севастополя.

По последним данным, которые озвучивают оккупационные власти, в результате взрыва ракеты на пляже в поселке Учкуевка погибли 5 человек, около сотни получили ранения. Минобороны РФ обвинило в случившемся Пентагон.

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