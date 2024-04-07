Россия хочет максимально быстро достичь целей по захвату Донецкой и Луганской областей, говорит Мусиенко.

Российские оккупационные войска будут готовы начать новое наступление уже в мае-июне. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

"До августа-сентября она не может тянуть, потому что понимает, что Конгресс США все же проголосует за помощь нашей стране, Украина будет получать больше обеспечения из Европы, и мы лучше подготовимся к отражению любых атак врага к осени", – пояснил эксперт "Главреду".

По его словам, враг не будет учитывать подготовку подразделений, а проведет ускоренный курс подготовки, и эти силы пойдут на компенсацию потерь.

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"Россия будет пытаться выжать максимум в рамках кампании, которую ведет сейчас. Ждать она не будет, потому что понимает, что Украине удастся укрепиться", – считает Мусиенко.

При этом эксперт отметил, что если бы Россия выдержала паузу, то это был бы неплохой сценарий для Украины. В таком случае появилась бы возможность получить большую поддержку и лучше подготовиться.

"Поэтому Россия хочет максимально быстро достичь целей по захвату Донецкой и Луганской областей, хотя бы таких целей", – констатировал Александр Мусиенко.

Угроза нового наступления РФ

Об угрозе нового масштабного наступления российских оккупантов в Украине говорят уже не первую неделю. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Российская Федерация постоянно наращивает военные возможности, и это требует немедленного удовлетворения военных потребностей Украины.

Эксперт по информационной безопасности Андрей Шаповалов, комментируя угрозу нового наступления РФ в ближайшие месяцы, сказал, что от Путина, учитывая его поведение, можно ожидать любой "нелогичной глупости".

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