По словам Свитана, генерал Сырский сейчас формирует котел для россиян в Бахмуте.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что россиянам придется бежать этим летом не только из Бахмута, но и из временно оккупированного Соледара. Украинские военные должны выйти на предельные высоты перед Бахмуткой, что позволит взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение.

"Этот котел сейчас формирует Александр Сырский, выполняющие боевые задачи. С военной точки зрения это логичное и оправданное развитие событий, когда войска выходят из потенциального котла, оставлять их там никто не будет. И это лишь первый этап отхода. Реальная картина там хуже", – рассказал он в эфире "24 канала".

По словам Свитана, сейчас Силы обороны продвигаются по флангам Соледарско-Бахмутской группировки. При этом украинские военные идут не только в окружении Бахмута и из-под города, а от Бахмута – в направлении Горловки, на Курдюмовку, вдоль водовода. Это, по мнению эксперта, приведет к замыканию кольца вокруг Попасной, после чего появится возможность отрезать весь Соледарско-Бахмутский выступ.

"Опять таки, их (российскую армию – ред.) туда затянул Пригожин. Потоптался по Соледару, по Бахмуту, все бросил и убежал. Теперь россиянам придется оттуда уходить. И чем быстрее они, кстати, это сделают, тем больше жизней оставят", – отметил эксперт.

Свитан подчеркнул, что единственный выход для россиян – отойти за Попасную Луганской области.

"Россиян этим летом ждет не только выход из Бахмута, но и выход из Соледара, и, думаю, выход аж на Попасную всей этой группировки Соледарско-Бахмутской", – резюмировал он.

Война в Украине: актуальные новости

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко рассказал, что украинские военные имеют успехи на восточном фронте – они продвинулись на несколько километров. По его словам, враг несет потери в силе и технике. Он подчеркнул, что "россияне уже готовы бежать".

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что в течение недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное. Под контроль взяли 90 квадратных километров территории, что равно площади города Хмельницкий.

В то же время западные чиновники говорят, что украинское контрнаступление имеет успех – наши военные продвинулись примерно на семь километров вглубь оккупированных территорий. При этом чиновники отмечают, что Россия в целом хорошо подготовилась к наступательным действиям Украины.

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