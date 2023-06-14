Силы обороны возвращают утраченные ранее позиции на восточном направлении.

Украинские защитники продвинулись на несколько километров на восточном фронте. При этом российские оккупанты несут потери в живой силе и технике – враг "уже готов бежать".

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко. По его словам, некоторые подразделения также пошли в "небольшие контрнаступления" вокруг Бахмута Донецкой области.

"Мы имеем успехи и на своем направлении. Враг несет потери в живой силе и технике. Под Курдюмовкой, Клещеевкой, Озеряновкой наши побратимы продвинулись на несколько километров. Этот участок очень принципиальный, он был когда-то нами укреплен и потерян в прошлом году", – подчеркнул Лысенко.

Он отметил, что Силы обороны возвращают утраченные ранее позиции на восточном направлении.

"Сейчас снова возвращаемся на свои позиции, выбиваем врага. И такое впечатление, что враг уже готов к этому. Захватчики затихли, ожидая нашего большого наступления, но их ничего не спасет. Россияне уже готовы бежать", – добавил Лысенко.

Война в Украине: важные новости

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в течение суток, 14 июня, российские оккупационные войска сосредотачивали усилия на четырех направлениях на передовой – там произошли 39 боевых столкновений. Отмечается, что россияне провалили попытки наступления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в последние недели оккупанты запускают дезинформацию о потерях Украины, чтобы повлиять на моральное состояние и создать панику среди украинцев. Она подчеркнула, что потери ВСУ в разы меньше, чем потери оккупантов.

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