Российские силы должны покинуть нашу территорию в полном объеме.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил любую возможность мирных переговоров непосредственно с Москвой.

В интервью португальскому телеканалу RTP он подчеркнул, что хоть какой-то диалог возможен только при условии, что "россияне начнут уважать наше право, право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

"У нас есть очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, в которой 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", – сказал он.

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Комментируя предложения мировых лидеров относительно переговоров между Украиной и Россией, в частности, президента Бразилии Лулы да Силвы, Зеленский отметил, что необходимо отказаться от "устаревшего менталитета холодной войны" и "понимать, кто жертва, а кто агрессор".

Переговоры Украины и России - что надо знать

Несмотря на регулярные призывы отдельных мировых лидеров к началу переговоров с Кремлем, Киев неоднократно подчеркивал, что они невозможны. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Офисе президента отмечают, что переговоры с агрессором без обновления политической элиты в РФ приведут только до следующего этапа войны.

Несмотря на многочисленные слухи о том, что западные партнеры якобы склоняют Украину к диалогу, в СНБО отмечают, что любого принуждения к переговорам нет. США и другие союзники также в публичных заявлениях отмечают, что это дело Киева, когда начинать диалог с врагом.

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