Илья Пономарев считает, что российская элита будет пытаться сохраниться через замену Путина на условного Мишустина или Медведева.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что президент РФ Владимир Путин не может полностью потерять власть, если не будет военного поражения России.

Как он рассказал в интервью УНИАН, сейчас элиты в России в режиме ожидания – что произойдет.

"В Украине многие люди надеются, что Россия развалится. Для меня это маловероятно. Да, могут определенные регионы отделиться, в частности, Чечня, но это будут единицы. О массовом процессе речь не идет. РФ - это не СССР, она устроена по-другому. Те, кто говорит о "рове с крокодилами" на границе между Россией и Украиной, должны не забывать, что крокодилов надо кормить, потому что они будут вылезать и есть людей. И ракеты прекрасно через ров с крокодилами летают. То есть, освобождение украинской территории не является прекращением войны. Это просто будет означать, что линия фронта будет пролегать по границам, но не будет означать, что война закончилась", - заявил он.

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По его мнению, война закончится исключительно тогда, когда будет демонтирован путинский режим.

"Очевидно, что российская элита будет пытаться сохраниться через замену Путина на условного Мишустина (председатель российского правительства Михаил Мишустин, - УНИАН) или Медведева (заместитель председателя Совета Безопасности РФ, бывший президент РФ, - УНИАН). То есть через более-менее приемлемого компромиссного кандидата. При этом, сегодня Запад не верит как в то, что мы освободим Крым, так и в то, что в России будут происходить не косметические, а кардинальные изменения", - заявил Пономарев.

Бывший депутат Госдумы уверен, что нельзя допустить такого компромисса.

"Потому что если президентом России станет Мишустин, то, с большой вероятностью, может состояться прекращение огня и даже деоккупация украинских территорий, возможно, даже с Крымом, но репараций не будет, военные преступники наказаны не будут. То есть тогда это будет лишь передышка для России. И через, максимум, 10 лет война начнется снова. Но в следующий раз это будет хуже для Украины, потому что Россия будет больше подготовлена. Поэтому должен произойти демонтаж этого режима, демонтаж империи, демилитаризация России", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отказался комментировать возможность проведения мирных переговоров с Россией, но подчеркнул, что это не имеет смысла, поскольку Россия известна своей агрессией.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил любую возможность мирных переговоров непосредственно с Москвой. Он подчеркнул, что хотя бы какой-то диалог возможен только при условии, что "русские начнут уважать наше право, право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

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