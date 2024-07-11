После российско-украинской войны страны пересмотрят доктрины ядерного сдерживания, считает Александр Мусиенко.

При передаче вооружения третьим странам, всегда есть условия по их использованию. В частности, сейчас Украина не может использовать американские ракеты ATACMS вглубь территории России.

Об этом сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко. "Соответственно, мы должны согласовать, чтобы это условие было устранено. На это нужно политическое решение - всегда применение оружия содержит политические решения. Есть такие доктрины ядерного сдерживания в США, которые все еще живут парадигмой Холодной войны, думаю, что Россия - это как СССР и ничего там нельзя ударить, поскольку будет ядерное оружие в ответ. Однако, мы очень многое опровергли. После этой войны мир подойдет к пересмотру ядерных доктрин сдерживания", - отметил Мусиенко.

Он также добавил, что Украина уже не раз продемонстрировала своими ударами по территории РФ, что Москва не будет применять ядерное вооружение.

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"Мы наносим и будем наносить удары и будем наносить удары нашим вооружением. Однако если мы объединим дроны, баллистические ракеты и крылатые, которые разрабатывает Украина "Нептун" - мы точно будем проходить эшелонированное ПВО врага, поскольку у некоторых аэродромов оно присутствует. И соответственно будем иметь результат", - добавил Мусиенко.

По словам эксперта, сейчас дискуссии по этому поводу продолжаются. И сейчас Украина приближается к тому, чтобы получить соответствующее разрешение Вашингтона.

"Многие схватились за реакцию Кирби - советника по вопросам стратегической коммуникации. Не надо было это так воспринимать. Террористическая атака врага была осуществлена, когда в Вашингтоне было глубокое утро. А Кирби выступал в первой половине дня. Он физически не мог знать, какая будет реакция. И они не успели. А сейчас официальная позиция спикеров США такова, что там рассматривают и проводят консультации по этому вопросу. Я думаю, что после сегодняшней встречи президентов - Зеленского и Байдена - мы услышим некоторую информацию", - прогнозирует Мусиенко.

Разрешение на удары западным оружием по территории РФ

После начала наступления России на Харьковщине, США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Впрочем, речь шла только о территории региона на северо-востоке. По мнению Defense News, такое разрешение от США изменило войну, но этого недостаточно.

После массированного ракетного удара РФ по Киеву, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не изменили позицию относительно снятия ограничений на более глубокие удары по территории России.

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