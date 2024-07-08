Он говорит, что американская политика не изменилась.

Соединенные Штаты Америки не изменили свою позицию в отношении снятия ограничений на более глубокие удары по территории России.

Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Журналистка спросила его, планируют ли они ослабить ограничения после российского удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

"Политика США не изменилась. Украина и дальше может использовать американское вооружение для ударов вблизи границы с Россией", - добавил он. Видео дня

Обстрел Украины 8 июля

Как сообщал УНИАН, за последние сутки российские захватнические войска совершили несколько ракетных атак по Украине. Воздушные силы сообщали, что окупанты выпустили 38 ракет разных типов, противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 из них.

Под массированным ударом оказался и Киев, однак из ракет влетела в больницу "Охматдет", где находилось большое количество людей. В Шевченковском районе разрушен жилой дом, в Днепровском районе - поврежден медицинский центр.

Согласно последним данным, только в Киеве погибли 27 человек, еще 82 получили различные ранения. Продолжаются спасательные работы.

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