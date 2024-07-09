По мнению Дикого, продвижение на Торецком направлении противника в день на 2 км свидетельствует об ошибке при планировании боевых действий.

На Торецком направлении очень угрожающая ситуация, в первую очередь для Торецка и Часового Яра. Об этом сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Он отметил, что продвижение врага на Торецком направлении на 2 км за день, то есть необычная ситуация.

"Обычно, у орков продвижение за день в десятки метров. Там понятно, что был какой-то прокол с нашей стороны", - подчеркнул Дикий.

Видео дня

При этом он не исключает реальности информации об ошибке при ротации двух бригад.

Дикий отмечает, что наибольшая угроза сейчас на Торецком направлении, в первую очередь для самого Торецка и Часового Яра, который держится уже месяцами и играет ключевую роль в обороне Донбасса.

"Фактически в Часовом Яру будет решаться судьба целой большой агломерации из четырех крупных городов - Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Не дай бог нам придется отойти из Часика, то с господствующих высот вокруг него эти четыре города просто расстреливаются и как минимум мы тогда станем перед необходимостью эвакуировать несколько десятков тысяч гражданского населения. А как максимум мы можем вообще эти города за какое-то время потерять. Понятно, что они не "упадут" за один день - каждый из этих городов пригоден к обороне долговременной", - подчеркнул он.

При этом Дикий сказал, что все равно война пройдет по этим четырем городам, которые пока остаются прифронтовыми, но они станут фронтовыми, если упадет Часов Яр.

Он рассказал, что прорыв под Торецком создает угрозу, что Часов Яр придется защищать не с одной стороны, как сейчас, а с двух-трех, а в худшем случае - это будет угроза окружения и соответственно необходимость передислокации, то есть отхода, что крайне не желательно допустить.

Ветеран отметил, что на сегодня на Торецком направлении происходит "тушение пожара", туда украинское командование бросает имеющиеся резервы.

"Есть надежда, что удастся остановить это продвижение на Торецком направлении", - добавил Дикий.

Война в Украине - ситуация в Часовом Яру

Российские оккупанты заняли определенную часть города Часов Яр, они зашли в те руины, которые сами вызвали и несут немалые потери.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал, что противник около 5 тыс. положил за время операции по взятию одного или полтора квартала Часового Яра.

Речь шла об отходе украинских защитников из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр. Причиной этого стало уничтожение российскими захватчиками украинских позиций. Волошин отмечал, что микрорайон "Канал", в который зашел враг удерживать было нецелесообразно, потому что это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Поэтому было принято решение командованием отойти на более защищенные и подготовленные позиции, однако, и там враг не прекращает своих активных боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: