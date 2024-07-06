На Торецком направлении враг активизировал боевые действия.

Оккупанты заняли определенную часть города Часов Яр, они зашли в те руины, которые сами сделали и несут немалые потери.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что "враг давит" и продолжает проводить активные боевые действия на разных направлениях, но Силы обороны держатся и дают адекватный отпор врагу.

Говоря о ситуации в городе Часов Яр, Волошин отметил, что за прошедшие сутки было зафиксировано более 250 обстрелов из различных видов вооружения. Враг занял определенную часть микрарайона города и понес немалые потери. "Там противник около 5 тыс. положил за время операции по взятию одного или полтора квартала Часового Яра. Российские матери и жены должны знать, что их 5 тыс. человек не вернется домой, потому что пытались взять определенный район населенного пункта", - отметил представитель ОСГВ "Хортица".

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Он отметил, что интересная техника была уничтожена подразделением 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила с помощью дронов - вражескую самоходную установку "Тюльпан".

Волошин также объяснил слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который на днях сказал об увеличении линии активного фронта. Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что речь идет о Торецком направлении, потому что там противник пытается проводить активные боевые действия, осуществляя обстрелы из различных видов вооружения и авиации

"Противник там пытается проводить активные боевые действия и осуществляет обстрелы из различных видов вооружения, а также из авиации по населенным пунктам. В частности, это и Шумы, и Нью-Йорк, и непосредственно Торецк. Железное, Северное и Южное. Поэтому, имелось в виду, что враг пытается со стороны Горловки как раз на Торецком направлении в сторону Константиновки штурмовать позиции наших военных. Конечно, он преобладает там пехотой и применяет также артиллерию и авиацию", - отметил Волошин.

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Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал, что причиной отхода украинских защитников из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр стало уничтожение российскими захватчиками украинских позиций. Он отмечал, что микрорайон "Канал", в который зашел враг удерживать было нецелесообразно, потому что это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Было принято решение командованием отойти на более защищенные и подготовленные позиции, однако, и там враг не прекращает своих активных боевых действий.

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