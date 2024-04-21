По словам Олега Жданова, Украина готовит для врага сюрпризы, асимметричные ответы на его действия на линии фронта.

Военное руководство Украины работает над огневой составляющей плана разрушения российского военного потенциала, такие средства есть, вопрос лишь в их количестве. Об этом в комментарии Фокусу сказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, вполне вероятно, что Украина готовит для врага сюрпризы, асимметричные ответы на его действия на линии фронта.

"У нас нет возможности провести контрнаступательные операции, поскольку мы зависим от западных партнеров. Но наносить удары по предприятиям, складам, базам, арсеналам вполне можем. Для атаки по НПЗ достаточно дронов, способных нести небольшое количество взрывчатки. Если речь идет об авиазаводах или заводах, где производят "шахеды", нужны ракеты или дроны, способные нести 500-700 кг взрывчатки. Таких дронов должно быть 5-7 штук на один удар. Тогда будет ощутимый эффект", - рассказал Жданов.

Он отметил, что хотя существует негласный запрет от западных партнеров на использование их оружия для атаки территории России, ВПК Украины может справиться собственными силами.

"КБ "Луч", например, ведет работу по увеличению дальности ракеты "Нептун" до 1000 км. Этот проект назвали "Дальний Нептун". Добавим сюда наши дроны - есть те, которые могут пролететь до 3 тысяч км. Поэтому при желании для ударов по территории РФ нам хватит и собственных ресурсов", - пояснил военный.

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На юге враг потерял два мощных "глаза" ДРГ и более сотни солдат. Пущено на металлолом 26 единиц автобронетехники, 5 пушек, 2 миномета, четыре БПЛА, из них 2 "Орлан-10" и 2 "Mavic".

При этом враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций.

Как известно, вчера, 20 апреля, на юге защитники уничтожили вражеский ЗРК "Стрела" и почти сотню оккупантов на двух направлениях - Ореховском и Херсонском.

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